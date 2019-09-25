В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря. Как пишет «Российская газета», об этом заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Специалисты подчёркивают, что буря будет умеренной. Несмотря на это, врачи советуют метеочувствительным людям держать под рукой лекарства.
Кстати, ранее сегодня свежими новостями поделились и синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в октябре весь север европейской территории страны, включая столичный регион, окажется в зоне тепла, подчёркивает Москва 24.
А накануне синоптики заявили, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом, как отмечает RT, специалист уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой около 10-12 градусов при норме в 8-мь.
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