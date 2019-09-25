В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря. Как пишет «Российская газета», об этом заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Специалисты подчёркивают, что буря будет умеренной. Несмотря на это, врачи советуют метеочувствительным людям держать под рукой лекарства.

Кстати, ранее сегодня свежими новостями поделились и синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в октябре весь север европейской территории страны, включая столичный регион, окажется в зоне тепла, подчёркивает Москва 24.