В Удмуртии со счетов жителей украли 4,5 млн рублей
В Удмуртии полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 4,5 миллиона рублей с банковских счетов местных жителей. Мошенники звонили им под видом сотрудников финансовых организаций и просили предоставить реквизиты карт.
Как пишут Дни.ру, при этом правоохранительные органы и полиция неоднократно просят никому не давать личной информации, которая касается кодов, паролей банковских карт и счетов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве мужчина купил iPhone 11 и расплатился за него билетами «банка приколов». Злоумышленник заказал телефон через интернет-магазин и при получении расплатился за него ненастоящими деньгами. Полиция проводит проверку.
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