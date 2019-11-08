В Удмуртии со счетов жителей украли 4,5 млн рублей

8 ноября 201920:49

В Удмуртии полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 4,5 миллиона рублей с банковских счетов местных жителей. Мошенники звонили им под видом сотрудников финансовых организаций и просили предоставить реквизиты карт.

Как пишут Дни.ру, при этом правоохранительные органы и полиция неоднократно просят никому не давать личной информации, которая касается кодов, паролей банковских карт и счетов.

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Ранее НСН сообщала, что в Москве мужчина купил iPhone 11 и расплатился за него билетами «банка приколов». Злоумышленник заказал телефон через интернет-магазин и при получении расплатился за него ненастоящими деньгами. Полиция проводит проверку.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныФальшивые Деньги