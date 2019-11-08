Москвич расплатился за iPhone 11 купюрами «банка приколов»

В Москве покупатель iPhone 11 расплатился за новенький гаджет билетами «банка приколов». Как отмечает РЕН ТВ, об инциденте, который произошёл накануне, заявили в пресс-службе столичного управления МВД.

Выяснилось, что злоумышленник заказал телефон в интернет-магазине, а когда получил товар, решил расплатиться в курьером ненастоящими деньгами. Предприимчивого жителя столицы задержали. Проводится проверка.

Кстати, в мае в ЦБ заявили, что планируют запретить билеты «банка приколов». В Банке России отметили, что эти ненастоящие купюры достаточно часто становятся инструментом мошенников.