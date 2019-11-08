Москвич расплатился за iPhone 11 купюрами «банка приколов»
В Москве покупатель iPhone 11 расплатился за новенький гаджет билетами «банка приколов». Как отмечает РЕН ТВ, об инциденте, который произошёл накануне, заявили в пресс-службе столичного управления МВД.
Выяснилось, что злоумышленник заказал телефон в интернет-магазине, а когда получил товар, решил расплатиться в курьером ненастоящими деньгами. Предприимчивого жителя столицы задержали. Проводится проверка.
Кстати, в мае в ЦБ заявили, что планируют запретить билеты «банка приколов». В Банке России отметили, что эти ненастоящие купюры достаточно часто становятся инструментом мошенников.
Между тем, как отмечает РИА ФАН, эксперты назвали лучшие смартфоны, представленные на рынке. Рейтинг составили специалисты Роскачества при участии сотрудников International Consumer Research Testing. На первой строчке расположился iPhone 11 Pro Max. Как уточнили эксперты, этот гаджет получил лучшие баллы за основную камеру, а также скорость автофокусировки. Кроме того, в число лучших попал Samsung Galaxy Fold. Также внимания экспертов удостоилась модель от Xiaomi — Mi 9T Pro.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами
- В больнице скончался один из раненных в бойне в Забайкалье солдат
- Для остановки изменения климата каждый должен сажать по 10 деревьев в год
- «Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
- Это восторг! Игорь Петренко об участии в акции «Сохраним лес»