В Центральной России потеплеет до плюс 20 градусов

Потепление до + 18-21 градуса также прогнозируется в Белгородской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. В этих регионах ожидается облачная погода, в четверг прогнозируются осадки.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях со среды воздух прогреется до + 18-19 градусов.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начиная с пятницы температура воздуха в Москве может достигнуть + 20. По ее словам, начнется бабье лето.



