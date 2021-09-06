В Центральной России потеплеет до плюс 20 градусов

Со среды, 8 сентября, в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается повышение температуры воздуха в среднем на 4-6 градусов.

Потеплеет в Брянской, Курской, Смоленской, Тульской и некоторых других областях. Там температура воздуха поднимется до + 18-22 градусов. В Воронежской области в четверг прогнозируется до + 25-ти, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

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Потепление до + 18-21 градуса также прогнозируется в Белгородской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. В этих регионах ожидается облачная погода, в четверг прогнозируются осадки.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях со среды воздух прогреется до + 18-19 градусов.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что начиная с пятницы температура воздуха в Москве может достигнуть + 20. По ее словам, начнется бабье лето.


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ФОТО: FelixMittermeier с сайта Pixabay
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