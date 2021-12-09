В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Такие данные следуют из прогностической карты на сайте центра.
Ранее предупреждение о погодной опасности в регионе работало до 22 часов среды. Отмечается, что предупреждение о гололедице в регионе будет действовать до 12 часов субботы.
«Желтый - погода потенциально опасна» - указано в сообщении.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что носить кроссовки зимой можно, но осторожно, а вот колготки - не желательно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru