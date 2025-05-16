В России стартовал криминальный подкаст о громких делах 90-х

Первый эпизод посвящён ОПГ Корчагиных, орудующей в подмосковном Чехове. Адвокат и бывший следователь по этому делу Игорь Бушманов рассказал убийства в те годы происходили практически ежедневно. В одном только Чехове фиксировалось до 100 убийств в год. Заявления от родственников о пропаже людей практически не принимались, их тела находили весной, после таяния снега, передает life.ru.

Криминальных братьев Корчагиных не оставляли зацепок. В середине 90-х оба мужчины и несколько их подельников были похищены. Обнаружить их удалось только при помощи случайного очевидца и после трюка с переодеванием.

