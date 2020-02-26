В Санкт-Петербурге назначили детского омбудсмена

В среду, 26 февраля, Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на должность уполномоченного по правам ребенка города. Об этом сообщают «Невские новости».

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На этот пост рассматривались четыре кандидатуры: работница аппарата ЗакСа Юлия Шик, преподаватель в Санкт-Петербургском Академическом университете управления и экономики Екатерина Лебедева, общественный помощник парламентария Дениса Четырбока Ирина Аристова и вице-губернатор Анна Митянина.

Сообщается, что голосование за кандидата проводилось в два этапа. В первом раунде определились с кандидатурами Юлии Шик и Анны Митяниной, после чего они были включены в бюллетени для тайного голосования.

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ФОТО: pixabay.com
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