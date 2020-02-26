В Санкт-Петербурге назначили детского омбудсмена

На этот пост рассматривались четыре кандидатуры: работница аппарата ЗакСа Юлия Шик, преподаватель в Санкт-Петербургском Академическом университете управления и экономики Екатерина Лебедева, общественный помощник парламентария Дениса Четырбока Ирина Аристова и вице-губернатор Анна Митянина.

Сообщается, что голосование за кандидата проводилось в два этапа. В первом раунде определились с кандидатурами Юлии Шик и Анны Митяниной, после чего они были включены в бюллетени для тайного голосования.

