В Санкт-Петербурге назначили детского омбудсмена
В среду, 26 февраля, Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на должность уполномоченного по правам ребенка города. Об этом сообщают «Невские новости».
На этот пост рассматривались четыре кандидатуры: работница аппарата ЗакСа Юлия Шик, преподаватель в Санкт-Петербургском Академическом университете управления и экономики Екатерина Лебедева, общественный помощник парламентария Дениса Четырбока Ирина Аристова и вице-губернатор Анна Митянина.
Сообщается, что голосование за кандидата проводилось в два этапа. В первом раунде определились с кандидатурами Юлии Шик и Анны Митяниной, после чего они были включены в бюллетени для тайного голосования.
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