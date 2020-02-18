В Санкт-Петербурге откроют три музея в преддверии 75-летия Победы

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет открыто три новых музея, передают «Невские новости».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Военно-медицинского музея Анатолия Будко, планируется открыть Музей медицинской службы Красной Армии, Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, а также Музей памяти жертв нацизма.

Музей памяти жертв нацизма будет открыт уже 26 февраля. В его экспозиции будут представлены материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также подлинные материалы Нюрнбергского процесса. Также экспонатами этого музея станут подлинные предметы, обнаруженные в концентрационных лагерях, таких как Освенцим, Майданек и другие.



