В России в условиях дельфинария впервые родился белый кит
В России в условиях дельфинария впервые на свет появился белый кит. Белуха Джессика стала мамой в Приморском океанариуме. Это уникальный для нашей страны случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария, передаёт «ТАСС».
Во всём мире встречается лишь несколько фактов размножения белух в неволе. Джессика и её детеныш уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков.
Ранее в Госдуме предложили запретить вылов млекопитающих для дельфинариев. Депутат от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб предлагает запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев, сообщают «Известия».
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