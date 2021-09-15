В России в условиях дельфинария впервые родился белый кит

В России в условиях дельфинария впервые на свет появился белый кит. Белуха Джессика стала мамой в Приморском океанариуме. Это уникальный для нашей страны случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария, передаёт «ТАСС».

Во всём мире встречается лишь несколько фактов размножения белух в неволе. Джессика и её детеныш уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков.

Ранее в Госдуме предложили запретить вылов млекопитающих для дельфинариев. Депутат от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб предлагает запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев, сообщают «Известия».



