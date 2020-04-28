В России разрешены испытания антигриппозного препарата против COVID-19
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания препарата производства Японии против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с COVID-19. Как информирует пресс-служба Минздрава, исследования пройдут в 17 лечебных учреждениях.
Химическое вещество Фавипиравир применяется сейчас в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-содержащих вирусов.
В Японии лекарство одобрено в качестве противогриппозного препарата с достаточной эффективностью против тяжелых инфекций, передает ТАСС.
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