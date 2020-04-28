В России разрешены испытания антигриппозного препарата против COVID-19

Москва стала лидером по количеству тестирований на коронавирус Власти прорабатывают план по снятию ограничений на работу городских предприятий Выписан первый штраф по камерам за езду без пропуска Видеооткрытка со словами благодарности медикам украсит Останкинскую телебашню Синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло