Китайский вирус грозит России

Угрозой населению России назвал замминистра здравоохранения Сергей Краевой вспышку нового коронавируса, зафиксированную в Китае. Выступая в Госдуме при рассмотрении законопроекта о биологической безопасности страны, замглавы Минздрава одной из опасностей назвал изменение свойств болезнетворных микроорганизмов. И в качестве наиболее яркого примера привел «ту инфекцию, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванную коронавирусом». В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов, - напоминает РИА Новости. Возбудителем стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Среди начальных симптомов - повышение температуры и кашель. Болезнь может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями, - говорится в комментарии медицинских властей Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса. По состоянию на 20 января зафиксировано около 300 случаев заражения. Шесть человек умерли. Вирус уже распространился за пределы Китая - в Южную Корею, Японию и Таиланд. Пекин официально подтвердил, что 2019-nCoV передается от человека к человеку.

Россия действительно может столкнуться с «импортом» китайского вируса в самом скором времени, - подтвердил бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко. В интервью «Интерфаксу» он предупредил, что многие граждане КНР, живущие в России, поедут встречать Новый год по китайскому календарю на родину, а затем вернутся обратно и могут завезти таким образом вирус в нашу страну.

Со всей серьезностью ко вспышке нового заболевания в соседней стране отнеслись российские власти. В частности, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, отработан алгоритм действий при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания, их немедленной изоляции и медицинского наблюдения за теми, кто контактировал с заболевшими. Приняты меры по обучению медицинского персонала, - сообщили в секретариате и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой. Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из Китая и Всемирной организации здравоохранения информации.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в город Ухань, ставший центром распространения вируса, и соблюдать при поездках в Китай ряд правил. В сообщении на сайте ведомства предлагается, в частности, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду; не посещать зоопарки и мероприятия с привлечением животных; при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения; при обращении за медицинской помощью в России информировать медперсонал о времени и месте пребывания в КНР.

