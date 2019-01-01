В России появится новый асфальт

В России разработают новый ГОСТ для асфальта. Новый состав должен защитить российские дороги от шипованных шин, пишут «Известия».

Зимние колеса ведут к истиранию каменной породы в составе асфальта. Новый же состав будет содержать материал, который должен максимально сопротивляться воздействию шипованной резины, передает «ФедералПресс».

Новый ГОСТ разработают по скандинавскому образцу, который используется в Северной Европе. Разработка стандарта начнется в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Работа может занять несколько лет, отмечает Ura.ru.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН назвал бессмысленным ограничение скорости машин с шипованной резиной.



