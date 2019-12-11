В России переименуют продукты с пальмовым маслом

Предлагается указывать на этикетках продуктов, содержащих заменители молочного жира вместо названий натуральных продуктов (сметана, масло) слова: «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток». Это позволит покупателям четко понимать, что они приобретают.

Сегодня, согласно техническому регламенту, производители молочной продукции вправе заменить до 50% жировой базы на пальмовое, кокосовое или другое масло, при этом указав на этикетке «молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира)». При это покупатели зачастую попросту не читают характеристики продуктов, приобретая продукцию с пальмовым маслом вместо молочной.

Если предложение получит одобрение, то Минсельхоз выйдет с соответствующей инициативой на Евразийский экономический союз (ЕАЭС), так как техрегламенты распространяются на все государства объединения (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Ранее в эфире НСН кондитер, кулинар и телеведущий Ренат Агзамов заявил, что пальмовое масло - не так страшно, как это любят преподносить в СМИ, хотя молочные продукты, безусловно, предпочтительнее.

«Пальмовое масло не должно пугать. Не так страшен черт, как его малюют. Все детское питание, которое приходит из Европы, содержит пальмовое масло. Есть Европейский институт безопасности пищевой продукции, и поверьте, если бы хоть один процент риска или опасности был для младенцев, то никто в Европе не пропустил бы пальмовое масло в составе детского питания. Все детское питание содержит пальмовое масло. Это для грудничков, для младенцев. Поэтому не стоит так уж драматизировать. Этот продукт является пищевым, он абсолютно такой же жир, как сливочное, как растительное масло, как и оливковое. Та шумиха и агрессия вокруг пальмового масла создана искусственно определенными силами, кому это было интересно. Нигде в мире нет такой истерики вокруг пальмового масла, кроме как в России. Абсолютно все продукты привозят в Россию в одинаковых условиях», - отметил кондитер.

