В России нашли самые качественные дороги

В качестве критериев качественности дорог эксперты учитывали ровность, прочность дорожного покрытия и его сцепные качества, пишет RT.

Как отмечается, в Москве нормативным требованиями отвечали 97% дорожных участков. В ХМАО этот показатель составил 84,5%, в Ставрополье – 74,9%, в Красноярском крае – 74,1% и в Ингушетии – 70,4%, сообщает Ura.ru.

Наихудшими были признаны дороги Магаданской области, отвечающие требованиям лишь на 17%.

Ранее была названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, которая в среднем будет составлять 1,3 — 2 тысячи рублей. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что при такой стоимости на трассе необходимо активно развивать инфраструктуру. «Для такой дороги это более или менее приемлемая цена. Другое дело, что на этой дороге ещё нужно налаживать инфраструктуру. Там сейчас явно не хватает и автозаправок, и кафе, и хороших туалетов. Когда я последний раз ездил по этой трассе, там было с этой точки зрения очень скверно. Всё-таки это дорога бизнес-класса и она должна содержать хорошие условия для водителей не только по скорости, но и по всем остальным инфраструктурным придорожным услугам. И над этим, конечно, надо ещё работать», - заявил Похмелкин.

