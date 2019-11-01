В Роскачестве рассказали россиянам о правильном мясе
Роскачество опубликовало практические советы, как определить качественное и свежее мяса. Прежде всего, советуют специалисты, нужно надавить на кусок мяса пальцем: если образовавшаяся ямка исчезнет быстро, значит мясо свежее.
Проверить сочность мяса можно с помощью салфетки: если при промакивании куска мяса салфеткой она намокает медленно, значит при жарке мясо будет сочным. Если же кусок быстро теряет влагу, значит и на сковородке он сильно ужарится.
Если кусок мяса при разрезании внутри темнее, чем по краям, пугаться не стоит: это последствия газовой упаковки мяса, которая предотвращает размножение бактерий. Именно газ приводит к изменению цвета мяса. При этом для здоровья человека такое мясо совершенно безопасно, да и на вкус не отличается от свежего.
По поводу мяса птицы эксперты сообщили, что белые вкрапления, которые в нем встречаются, это естественные прижизненные изменения, которые никак не связаны с гормонами. Гормоны, напоминает Роскачество, в России полностью запрещены при производстве мяса.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Росконтроль» проверил бедра цыплят-бройлеров и обнаружил такие недостатки продукции, как затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимые значения. Кроме того, в мясе одной марки нашли бактерии группы кишечной палочки, a в мясе другой марки — сальмонеллы. Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного в подобных несоответствиях продукции стандарту нет.
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