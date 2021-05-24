В Роскачестве дали рекомендации по выбору солнцезащитного крема
В преддверии сезона летних отпусков в Роскачестве россиянам дали советы по выбору солнцезащитных кремов. В частности, специалисты не рекомендует приобретать средства с эфирными маслами цитрусовых, так как они повышают чувствительность к солнцу.
Кроме того, в Роскачестве рекомендовали жителям северных городов, которые не проводят на солнце много времени, средства с химическими фильтрами. Специалисты подчеркнули, что они более легкие. Тем, кто живет в южных широтах, следует обратить внимание на крем со смешанными фильтрами – химическими и физическими. Они обеспечат более надежную защиту. Тем, кто отправляется в жаркие страны или имеют склонную к ожогам кожу, следует остановить свой выбор на креме только на физических фильтрах
Кроме того, по мнению экспертов, лучше выбирать водостойкий крем или средство, в составе которого есть воск. Наносить крем рекомендуется за 15 минут до выхода на улицу. При длительном пребывании на солнце необходимо обновлять его каждые два часа.
А ранее врачи рассказали, как успеть привести своё тело в форму к лету. Диетолог Алена Барредо заявила, что главное – не садиться на экспресс-диеты, так как они негативно отражаются на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов. Следует начинать с простого снижения калорий.
Барредо советует снижать порции и обратить внимание на ужин, который лучше перенести на ранее время. Сократить поступление углеводов поможет включение в вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка.
Кроме того, по словам специалиста, не рекомендуется быстро худеть, более чем на 500 граммов в неделю, так как за этим может последовать дополнительный набор веса, объяснила диетолог.
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