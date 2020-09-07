В РАНХиГС предложили соединить линиями метро крупные города Подмосковья

О подземном метро в Московской области речи не идёт – это довольно дорого, заявила «Радио 1» директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская.

«Давайте оговоримся, что метро – это не только подземная система железнодорожных связей, это любой вид внеуличного транспорта. Поэтому не думаю, что речь идёт о подземном метро, за исключением, возможно, тех крупных городских центров Московской области, где нет другой возможности запустить уличный наземный или надземный рельсовый транспорт. Но таких кейсов я не знаю», – отметила эксперт.

По мнению Ирины Ирбитской, метро должно соединить не только подмосковные города с Москвой, но и сами крупные городские округа Московской области между собой.

«Сама логика строительства метро и новых веток – это логика соединения наиболее перегруженных городских центров, у которых затребована наибольшая связь с Москвой и с другими городскими центрами. Ведь речь идёт не только о железнодорожной связи со столицей, но и между этими крупными центрами. Миграция происходит не только в направлении Москвы и обратно, но и между самими крупными городами Московской области. Думаю, что необходимо предусмотреть ветки, которые связывали бы, в том числе, и соседние городские центры», – сказала собеседница «Радио 1».

Ирбитская также напомнила, что территория возле станций метро традиционно притягивает представителей бизнеса, и при проектировании метро в Подмосковье это необходимо учитывать.

«Транзитно ориентированная территория – это территория в радиусе 500-800 метров вокруг станции метро. Для девелопмента это самая лакомая территория. Там возникает наибольшая плотность коммерческих и производственных связей, предприятия сферы услуг, высоколиквидная недвижимость. Поэтому нужно такого сорта проекты, как строительство станций метро, прорабатывать с учётом этих возможностей и с учётом понимания того, что, если территория начнёт перестраиваться, туда пойдут коммерческие интересы. Эти коммерческие интересы должны прийти на подготовленную территорию», – подчеркнула она.

