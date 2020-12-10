В работе Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи приложения Facebook Messenger пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector. По данным портала, наибольшее количество неполадок зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.

Отмечается, что 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% - с соединением с сервером, ещё 16% заявили о проблемах с авторизацией.