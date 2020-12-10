В работе Facebook Messenger произошел сбой
Пользователи приложения Facebook Messenger пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector. По данным портала, наибольшее количество неполадок зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.
Отмечается, что 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% - с соединением с сервером, ещё 16% заявили о проблемах с авторизацией.
А в середине октября на сбои в работе социальных сетей пожаловались пользователи Facebook и Instagram за разных точек земного шара. По данным портала Downdetector, о неполадках в работе Facebook в основном заявляли жители Соединенных Штатов. При этом, в странах Европы – в Великобритании, Нидерландах и Испании, а также в России, юзеры сообщали о перебоях в работе Instagram.
Большинство тех, кто заявил о сбоях в Facebook (41%), указали на полное отключение соцсети. Пользователи Instagram сообщали в основном о проблемах с новостной лентой (60%).
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