В работе Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи приложения Facebook Messenger пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector. По данным портала, наибольшее количество неполадок зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.

Отмечается, что 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% - с соединением с сервером, ещё 16% заявили о проблемах с авторизацией.

Сбой произошел в работе Netflix

А в середине октября на сбои в работе социальных сетей пожаловались пользователи Facebook и Instagram за разных точек земного шара. По данным портала Downdetector, о неполадках в работе Facebook в основном заявляли жители Соединенных Штатов. При этом, в странах Европы – в Великобритании, Нидерландах и Испании, а также в России, юзеры сообщали о перебоях в работе Instagram.

Большинство тех, кто заявил о сбоях в Facebook (41%), указали на полное отключение соцсети. Пользователи Instagram сообщали в основном о проблемах с новостной лентой (60%).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Социальная СетьМессенджерыСбойFacebook
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры