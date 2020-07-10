В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой

На устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой, Об этом сообщает издание The Verge. Источник подчеркивает, что владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, в частности, Viber, Spotify, Tinder и другие. Они сообщают, что при нажатии на иконку программы открывались, однако «вылетали» через несколько секунд.

Отмечается, что точная причина сбоя пока не известна, однако, согласно первым отчетам, он мог произойти из-за неполадок в работе Facebook SDK, отмечают Дни.ру.