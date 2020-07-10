В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой

На устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой, Об этом сообщает издание The Verge. Источник подчеркивает, что владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, в частности, Viber, Spotify, Tinder и другие. Они сообщают, что при нажатии на иконку программы открывались, однако «вылетали» через несколько секунд.

Отмечается, что точная причина сбоя пока не известна, однако, согласно первым отчетам, он мог произойти из-за неполадок в работе Facebook SDK, отмечают Дни.ру.

Apple презентовала новую операционную систему для iPhone

Между тем, ранее стало известно, что компания Apple намерена изменить название операционной системы iOS. Об этом сообщил пользователям инсайдер Джон Проссер. При этом, по его словам, новое наименование станет своеобразным «возвращением к истокам». ОС от Apple переименуют в «iPhone OS». Именно на базе системы iPhone OS вышел первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 года.

Название iOS появилось в 2010 году, и версия iPhoneOS 3 была заменена на iOS 4, что совпало с релизом первого в истории компании планшета iPad.

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ФОТО: flickr/Steve Rhodes
ТЕГИ:ГаджетыМобильное ПриложениеСбойIphone
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