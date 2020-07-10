В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой
На устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой, Об этом сообщает издание The Verge. Источник подчеркивает, что владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, в частности, Viber, Spotify, Tinder и другие. Они сообщают, что при нажатии на иконку программы открывались, однако «вылетали» через несколько секунд.
Отмечается, что точная причина сбоя пока не известна, однако, согласно первым отчетам, он мог произойти из-за неполадок в работе Facebook SDK, отмечают Дни.ру.
Между тем, ранее стало известно, что компания Apple намерена изменить название операционной системы iOS. Об этом сообщил пользователям инсайдер Джон Проссер. При этом, по его словам, новое наименование станет своеобразным «возвращением к истокам». ОС от Apple переименуют в «iPhone OS». Именно на базе системы iPhone OS вышел первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 года.
Название iOS появилось в 2010 году, и версия iPhoneOS 3 была заменена на iOS 4, что совпало с релизом первого в истории компании планшета iPad.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
714 тыс.+6 635 / сут.
Умерли
11 017+174 / сут.
Выздоровели
489 тыс.+7 752 / сут.
- Голикова: РФ начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
- Организаторы «Бессмертного полка» задумались о его переносе на осень
- Исламовед: Эрдоган должен был вернуть собор Святой Софии православным
- В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой
- Эксперты ВОЗ вылетели в Китай для определения источника COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru