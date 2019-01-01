Роспотребнадроз опроверг пользу укусов клещей
Советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев опроверг заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской. Она рассказала о полезных свойствах укусов клещей для здоровья человека.
По словам Малеева, укусы клещей не могут повысить иммунитет человека. Он также отметил, что такие призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии - это желание популяризировать ее.
Специалист также рассказал, что единственной эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация. Кроме того, если человека укусил клещ, нужно обязательно обратиться к медикам и сдать клеща на анализ.
Ранее на пресс-конференции НСН ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, сколько времени требуется насекомому, чтобы добраться до тела человека, и какие меры предосторожности следует соблюдать.
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