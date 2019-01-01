Роспотребнадроз опроверг пользу укусов клещей

По словам Малеева, укусы клещей не могут повысить иммунитет человека. Он также отметил, что такие призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии - это желание популяризировать ее.

Специалист также рассказал, что единственной эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация. Кроме того, если человека укусил клещ, нужно обязательно обратиться к медикам и сдать клеща на анализ.

Ранее на пресс-конференции НСН ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, сколько времени требуется насекомому, чтобы добраться до тела человека, и какие меры предосторожности следует соблюдать.

