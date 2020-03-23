В Подмосковье появился автомат по продаже гречки, туалетной бумаги и масок

Торговый автомат, в котором можно приобрести гречневую крупу и туалетную бумагу, появился в Подмосковье. Аппарат установили в единственном числе в Сергиевом Посаде. Автомат также даёт возможность купить набор, в который входят медицинские маски, мыло и чеснок.

Как отмечают в компании, владеющей этим вендинговым аппаратом, такой сервис позволит сократить посещение аптек и тем самым снизить риск заражения коронавирусом. Правда автомат пока останется в гордом одиночестве - увеличивать их число компания пока не собирается, сообщает ОТР.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал сегодня, что отечественные производители к началу апреля планируют поставлять до трех миллионов медицинских масок в сутки, а к середине месяца - до пяти миллионов.

Таким образом, средствами защиты будут полностью обеспечены аптеки, больницы и поликлиники, а также некоторые государственные службы, имеющие дело с людьми - таможня, пограничники и подразделения полиции.

