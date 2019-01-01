В Петербурге завершен первый этап конкурса «Мой город — мои возможности»

В Петербурге подвели итоги первого этапа конкурса «Мой город — мои возможности», сообщает ИА REGNUM.

Как рассказала председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец, на конкурс поступило более 35 тысяч заявок со всей страны. По её словам, это намного выше, чем самые смелые ожидания организаторов.

Добавим, по числу участников в конкурсе лидирует Северная столица, а также Ленинградская, Московская и Мурманская область. Отмечается, что ряд заявок был получен даже из-за пределов России.

Напомним, старт конкурсу «Мой город – мои возможности» был дан в конце мая врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Целью проекта является формирование кадрового резерва города.

