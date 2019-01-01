Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности»

Власти Санкт-Петербурга сообщили о начале приема заявок на участие в конкурсе «Мой город – мои возможности». Его целью является формирование кадрового резерва города. Как пишет ТАСС, об этом сообщил врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что конкурс организован правительством города при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». Заявки на участие в нём могут подать жители северной столицы в возрасте от 20 до 35 лет, которые хотят занять государственные или муниципальные должности. Победителей внесут в кадровый резерв с последующим трудоустройством.

При этом отмечается, что финалисты конкурса «Лидеры России» смогут попасть сразу в финал проекта, который пройдет с 21 по 24 августа. Регистрация на конкурс открыта с 29 мая.

