В парке Москвы обнаружили болотных черепах

На юго-востоке российской столицы нашли болотных черепах. Рептилии проживают в парке «Кузьминки-Люблино», сообщает портал мэра Москвы. Специалисты обнаружили 10 черепах в Щучьем пруду, передает Moslenta.ru. «Рептилии с пятнистой мордочкой встречаются сотрудникам и посетителям уже не первый раз», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, пресмыкающиеся вылезают на берег после холодного времени года для того, чтобы погреться на солнце. Эти черепахи могут принимать солнечные ванны по несколько часов в день, лежа на стволах растущих у воды деревьев.

Уточняется, что витамин D очень важен для холоднокровных животных, к которым относятся черепахи. Эксперты советуют людям не трогать черепах руками, так как они могут быть переносчиками инфекций.

Животные в парках частенько встречаются жителям и гостям российской столицы. Недавно в Сокольниках видели купающегося в пруду лося. Он отдыхал в воде, не обращая внимания на загорающих на берегу москвичей.

Ранее биолог опровергла сообщения о нашествии ежей в Подмосковье.



