В Осетии отмечен резкий рост заражённых COVID-19

Количество идентифицированных случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии за сутки выросло на 148 и достигло в целом 549. Об этом информирует управление Роспотребнадзора по региону. При этом накануне, в воскресенье, число зараженных увеличилось на 53 и составляло 401 человек, передает РИА Новости.

Эксперты не исключают, что рост связан с событиями 20 апреля, когда в столице республики Владикавказе прошёл несогласованный митинг. Его участники потребовали отправить в отставку правительство республики. Было возбуждено уголовного дела по факту применения во время акции насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

После митинга главврач республиканской больницы выступил с заявлением, что протестующие «устроили мощный очаг разноса COVID-19». В Роспотребнадзоре по Северной Осетии не исключали, что после митинга во Владикавказе возможен рост числа инфицированных коронавирусом.

