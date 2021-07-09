В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики сообщили, что в пятницу в некоторых районах Оренбургской области ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха в центральной части региона и на западе поднимется до плюс 32 градусов тепла, а на востоке будет не теплее 24 градусов.

Сейчас в Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности пятого класса. Ветер может навредить жителям в ближайшие четыре часа с сохранением до конца суток 9 июля.

