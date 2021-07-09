В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение

На востоке Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25-26 метров в секунду, сообщило региональное управление МЧС.

Штормовое предупреждение в Крыму продлили из-за надвигающихся ливней.

Синоптики сообщили, что в пятницу в некоторых районах Оренбургской области ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха в центральной части региона и на западе поднимется до плюс 32 градусов тепла, а на востоке будет не теплее 24 градусов.

Сейчас в Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности пятого класса. Ветер может навредить жителям в ближайшие четыре часа с сохранением до конца суток 9 июля.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Штормовое ПредупреждениеОренбургская ОбластьУраган
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