В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение
На востоке Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 25-26 метров в секунду, сообщило региональное управление МЧС.
Синоптики сообщили, что в пятницу в некоторых районах Оренбургской области ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха в центральной части региона и на западе поднимется до плюс 32 градусов тепла, а на востоке будет не теплее 24 градусов.
Сейчас в Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности пятого класса. Ветер может навредить жителям в ближайшие четыре часа с сохранением до конца суток 9 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru