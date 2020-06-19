В Новосибирской области медикам вручили ключи от квартир
В преддверии профессионального праздника в Сузунском районе Новосибирской области состоялось торжественное чествование медиков.
Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и депутат Евгений Покровский высказали слова благодарности врачам и медсестрам и вручили ключи от квартир в новом жилом доме.
«Особенно радует душу, что среди наших новоселов – семьи медицинских работников. Те люди, которые сегодня на острие, на передовой, которые помогают нам преодолеть эпидемию. Надеюсь, мы сможем построить в Сузуне еще несколько домов для работников бюджетной сферы – для медиков, педагогов. Мы просто обязаны создавать им комфортные условия», - сказал Шимкив.
Он также отметил, что в 2019 году на программу строительства служебного жилья было выделено 140 млн рублей.
«Будем пытаться, чтобы дальше выделялось больше. Программа хорошая, рабочая, и она должна набирать обороты. Порядка 500 миллионов хотелось бы иметь на эту программу. Чтобы молодые специалисты - педагоги, медики, приезжая в район, были уверены, что устроятся с жильем, что у них есть нормальные условия и перспектива», - уточнил спикер заксобрания.
Хорошие строительные характеристики дома, являясь строителем по профессии, отметил депутат Евгений Покровский.
«Сегодня Сузун – это большая стройка. Появились новые спортивные объекты, строятся новые дома – еще один 45-квартирник. Поселок облагораживается, работают программы по благоустройству территории - приведены в порядок дворы, газоны, появились детские площадки. Строится новый корпус центральной районной больницы. Думаю, если с каждым годом у нас будет все больше таких объектов, то и молодых семей, талантливой молодежи у нас будет все больше», - заметил Покровский.
Так на операционно-реанимационный корпус Сузунской ЦРБ выделено более миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. Окончание строительства запланировано на январь 2022 года.
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