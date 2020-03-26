В небе Подмосковья появился призыв оставаться дома

Пилоты пяти самолетов из Подмосковья решили необычным способом напомнить согражданам о необходимости соблюдать карантинный режим в условиях пандемии коронавируса. Надпись «Береги себя — оставайся дома» появилась на небе в окрестностях древнего Серпухова, сообщает «360».

В этом городе пока не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Пилот призвал к соблюдению мер безопасности сразу на двух языках - на русском и английском.

Власти Московской области вслед за столицей принимают усиленные меры для противодействия распространению инфекции. В Подмосковье отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Школьников и студентов перевели на домашнее обучение, а сотрудников — по возможности на удаленную работу.

С 28 марта временно закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не будут работать заведения общественного питания.

