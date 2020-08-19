В NASA сообщили о гигантской аномалии над Землей

Специалисты NASA сообщили о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Это явление получило название Южно-Атлантической аномалии, сообщается на сайте агентства.

Эксперты напомнили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты и отражает заряженные солнечные частицы. А обнаруженная аномалия позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами.