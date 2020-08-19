В NASA сообщили о гигантской аномалии над Землей

Специалисты NASA сообщили о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Это явление получило название Южно-Атлантической аномалии, сообщается на сайте агентства.

Эксперты напомнили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты и отражает заряженные солнечные частицы. А обнаруженная аномалия позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами.

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А ранее стало известно, что российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту МКС, опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер подчеркнул, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Кроме того, космонавт задается вопросом о том, что это может быть: метеоры, спутники или что-то другое. Он пояснил, что информация доведена до руководства госкорпорации «Роскосмос». Материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа, отмечает РИА ФАН.

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Фото: NASA
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