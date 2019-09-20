В сети запустили трансляцию «штурма» «Зоны 51» в Неваде

В сети запустили трансляцию «штурма» «Зоны 51» в штате Невада в США. Напомним, история возникла, когда 21-летний американец Метти Роберс предложил в шутку взять военно-испытательную базу ВВС, расположенную в этом районе, чтобы разоблачить существование инопланетян и освободить их, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Мероприятие, созданное им в Facebook, окрестили «штурмом».

Страница встречи собрала около пяти тысяч желающих посетить его, после чего Роберс решил переквалифицировать мероприятие в музыкальный фестиваль и провести его рядом с «Зоной 51», в соседнем городе Рэйчел. Кроме того, американец предупредил тех, кто всерьёз рассчитывает на штурм военного объекта, что это чревато последствиями.

Добавим, трансляция «штурма» начнётся в 12:00 — 22:00 по Москве, и продлится два дня. Примечательно, что по данным телеканала 8 News Now, в область «Зоны 51» направили полицию и пожарных для дежурства. Они будут охранять объект до окончания мероприятия.

