В Москву пришел циклон «Квитерия» с обильными осадками
Москву накрыл циклон «Квитерия», написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.
По его словам, кроме столичного региона под его воздействием оказались также Смоленская, Псковская, Калужская, Тверская и Новгородская области. Синоптик предупредил жителей этих регионов о существенном падении атмосферного давления.
В свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что Москву четверг, 21 ноября, может стать самым дождливым днем месяца.
«Расчеты показывают, что за день в Москве выпадет до 15 мм осадков. А за сутки количество осадков может достигнуть рекордных значений», - написала она в своем Telegram-канале.
Позднякова добавила, что с пятницы температура воздуха опустится до 0 градусов и начнется формирование нового снежного покрова.
Ранее в Москве за 243 года потеплело на три градуса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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