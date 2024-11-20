В Москву пришел циклон «Квитерия» с обильными осадками

По его словам, кроме столичного региона под его воздействием оказались также Смоленская, Псковская, Калужская, Тверская и Новгородская области. Синоптик предупредил жителей этих регионов о существенном падении атмосферного давления.

В свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что Москву четверг, 21 ноября, может стать самым дождливым днем месяца.

«Расчеты показывают, что за день в Москве выпадет до 15 мм осадков. А за сутки количество осадков может достигнуть рекордных значений», - написала она в своем Telegram-канале.

Позднякова добавила, что с пятницы температура воздуха опустится до 0 градусов и начнется формирование нового снежного покрова.

Ранее в Москве за 243 года потеплело на три градуса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

