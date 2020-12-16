В Москву к выходным придет оттепель

В выходные в столичный регион придет оттепель, температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Специалист отметила, что в субботу и воскресенье в Москве будет облачно, пойдёт мокрый снег. Столбики термометров в субботу днем зафиксируют отметки от -1°C до +1°C, а в ночные часы от -3°C до -5°C. В воскресенье ночная температура температура будет еще выше, а дневная от 0°C до +2°C.

При этом, Татьяна Позднякова подчеркнула, что оттепель в Москве будет кратковременной, снег растаять не успеет.

Составлен прогноз погоды на вторую половину декабря

К слову, в Москве в канун Нового года ожидается несколько мощных снегопадов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости. А ранее он рассказал, что высота снежного покрова в столичном регионе к Новому году может составить 13 сантиметров. Столбики термометров в последней декаде декабря будут фиксировать отметку минус шесть градусов.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОттепельЗимаПогода В Москве
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