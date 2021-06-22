В Москве ждут температурного рекорда

Первый за лето рекорд жары может быть установлен в Москве во вторник, 22 июня. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, воздух сегодня днем может прогреться до плюс 34 градусов.

По его словам, столица остается под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура до плюс 30-35 градусов, в Москве – 32-34 градуса.