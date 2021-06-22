В Москве ждут температурного рекорда

Первый за лето рекорд жары может быть установлен в Москве во вторник, 22 июня. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, воздух сегодня днем может прогреться до плюс 34 градусов.

По его словам, столица остается под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура до плюс 30-35 градусов, в Москве – 32-34 градуса.

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Ветер будет слабым, атмосферное повышенное - 752 миллиметра ртутного столба.

Леус отметил, что пока температурный рекорд для 22 июня принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, что в жаркую погоду лучше всего носить одежду из хлопка, прикрывать тело одеждой и носить головные уборы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РекордПогода В Москве
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