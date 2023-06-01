Синоптик: к выходным в Москве резко похолодает
О грядущем резком похолодании в Москве сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По её словам, если в пятницу, 2 июня, столбики термометров достигнут отметки +25 градусов, то уже на следующий день, в субботу они не поднимутся выше +12…+14 градусов.
В ночь на воскресенье станет ещё холоднее – только +5. В Московской области температура опустится до +3 градусов.
Похолодание, как отметила синоптик, связано с приходом дождей в столичный регион в пятницу и субботу. В эти два дня также ожидается гроза. С воскресенья дожди прекратятся, и температура начнет подниматься.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал причину резкого изменения климата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru