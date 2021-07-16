В Москве второй день подряд будет гроза

Он отметил, что в столице будет переменная облачность. Дождь с грозой местами возможен во второй половине дня.

Температура воздуха поднимется до 31-33 градусов тепла. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, во время грозы будут сильные порывы. Атмосферное давление останется на прежнем уровне — 745 миллиметров ртутного столба.

