В Москве второй день подряд будет гроза
16 июля 202109:10
В Москве 16 июля ожидается дождь с грозой, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Он отметил, что в столице будет переменная облачность. Дождь с грозой местами возможен во второй половине дня.
Температура воздуха поднимется до 31-33 градусов тепла. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, во время грозы будут сильные порывы. Атмосферное давление останется на прежнем уровне — 745 миллиметров ртутного столба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru