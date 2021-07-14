В Москве ожидается гроза, дождь и порывистый ветер в ближайшие часы
МЧС предупредило москвичей о возможных грозе и порывистом ветре во второй половине дня, сообщает РИА Новости. Ветер может достигать 15 метров в секунду, возможен кратковременный дождь. В связи с этим, МЧС советует автомобилистам быть осторожными.
Среди основных рекомендаций для них снижение скорости, увеличение дистанции и отказ от манёвров. Кроме того, спасатели просят парковать вдали от деревьев транспорт. В МЧС также напоминают о необходимости обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Ранее россиян предупредили об усилении жары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru