В Москве установлен температурный рекорд

По его словам, на метеостанции на ВДНХ в 15.00 столбики термометров установились на отметке +24,3 градуса. Прежнее наивысшее достижение по температуре было зафиксировано в этот день в 1937 году и равнялось 24,2 градуса.

Синоптик предупредил, что пик жары в столичном регионе придется на предстоящие выходные.

«В эти дни воздух прогреется до +25», - добавил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам долгое бабье лето с 12 по 21 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

