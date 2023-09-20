В Москве установлен температурный рекорд

В Москве среда стала самым жарким 20 сентября за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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По его словам, на метеостанции на ВДНХ в 15.00 столбики термометров установились на отметке +24,3 градуса. Прежнее наивысшее достижение по температуре было зафиксировано в этот день в 1937 году и равнялось 24,2 градуса.

Синоптик предупредил, что пик жары в столичном регионе придется на предстоящие выходные.

«В эти дни воздух прогреется до +25», - добавил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам долгое бабье лето с 12 по 21 сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваТемператураРекордЕвгений ТишковецСиноптики

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