В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления

В Москве 5 октября установлен новый рекорд атмосферного давления. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году и составлял 763,2 миллиметра ртутного столба.

Леус отметил, что уже в 2 часа ночи было зафиксировано значение в 765,6 миллиметра.

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве во второй половине октября. Об этом ранее рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с m24.ru.

