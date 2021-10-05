В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
В Москве 5 октября установлен новый рекорд атмосферного давления. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году и составлял 763,2 миллиметра ртутного столба.
Леус отметил, что уже в 2 часа ночи было зафиксировано значение в 765,6 миллиметра.
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве во второй половине октября. Об этом ранее рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с m24.ru.
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