Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве во второй половине октября. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с m24.ru.

По словам специалиста, первая половина месяца будет довольно теплой, а во второй половине октября в столицу начнет поступать более холодный воздух.

«Пойдут ли при этом значимые осадки, сказать сложно, но во всяком случае не исключено, что, когда они начнутся, это будет дождь вперемешку с мокрым снегом», — подчеркнула Позднякова.

При этом метеоролог добавила, что точный прогноз, какой будет зима в Москве, можно будет дать только в конце осени.

Ранее в центре «Фобос» предупредили об аномально снежной зиме на территории России. По данным специалистов, повышенное количество осадков ожидается в верховьях Оби и Енисея, на юге страны, в Прибайкалье и на севере Дальнего Востока, пишет Газета.ру. Синоптики отмечают, что в Москве количество осадков на четверть превысит норму, сообщает «Свободная пресса».

