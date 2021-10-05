Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве во второй половине октября. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с m24.ru.
По словам специалиста, первая половина месяца будет довольно теплой, а во второй половине октября в столицу начнет поступать более холодный воздух.
«Пойдут ли при этом значимые осадки, сказать сложно, но во всяком случае не исключено, что, когда они начнутся, это будет дождь вперемешку с мокрым снегом», — подчеркнула Позднякова.
При этом метеоролог добавила, что точный прогноз, какой будет зима в Москве, можно будет дать только в конце осени.
Ранее в центре «Фобос» предупредили об аномально снежной зиме на территории России. По данным специалистов, повышенное количество осадков ожидается в верховьях Оби и Енисея, на юге страны, в Прибайкалье и на севере Дальнего Востока, пишет Газета.ру. Синоптики отмечают, что в Москве количество осадков на четверть превысит норму, сообщает «Свободная пресса».
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