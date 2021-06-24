В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры до конца пятницы, сообщается на сайте синоптиков.

В Подмосковье из-за аномальной жары начали поливать дороги

Ранее предупреждение было продлено до середины четверга. Синоптики напоминают, что в настоящее время существует угроза стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать до 22:00 25 июня. Отмечается, что температура воздуха в эти дни выше нормы на 7-10 градусов. Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, что суп является лучшим блюдом в жару. Он помогает восполнить запасы воды и азотосодержащего вещества, так как легко усваивается.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодная ОпасностьЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры