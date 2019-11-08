В Москве потеплеет до +7

Ранее в эфире НСН научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал о промежуточных временах года – предзимье и предлетье. «Есть сезоны административные, для социума, а есть сезоны естественные, для природы. Не для общества, которое назначило, что осень начинается с 1 сентября, а весна – с 1 марта. Сезоны, в которых живет человек для природы неестественны. Метеорологи исследовали атмосферные процессы, закономерности и определили, что существуют разные условия крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана: летом океан холоднее континента, а континент теплее. А зимой, когда накопленная в глубинных слоях океана энергия Солнца начинает подниматься на поверхность, океан становится теплее континента. Меняются условия термоциркуляции. В этой связи ученые и вывели эти шесть сезонов», - пояснил он.

