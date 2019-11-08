В Москве потеплеет до +7
В пятницу, 8 ноября, в столице России температура воздуха поднимется до +7°С, пишет Газета.ру со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Тем не менее, ожидаются небольшие осадки. Будет облачно с прояснениями. Ветер восточны, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
Ранее в эфире НСН научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал о промежуточных временах года – предзимье и предлетье. «Есть сезоны административные, для социума, а есть сезоны естественные, для природы. Не для общества, которое назначило, что осень начинается с 1 сентября, а весна – с 1 марта. Сезоны, в которых живет человек для природы неестественны. Метеорологи исследовали атмосферные процессы, закономерности и определили, что существуют разные условия крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана: летом океан холоднее континента, а континент теплее. А зимой, когда накопленная в глубинных слоях океана энергия Солнца начинает подниматься на поверхность, океан становится теплее континента. Меняются условия термоциркуляции. В этой связи ученые и вывели эти шесть сезонов», - пояснил он.
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