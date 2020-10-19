В Москве пошел мокрый снег

Мокрый снег пошёл в понедельник вечером в некоторых районах Москвы. Об этом заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что местами он будет идти и ночью, однако, по уверению специалиста, много осадков не выпадет, а снежный покров не образуется, подчеркивает РИА Новости.

Татьяна Позднякова добавила, что в столице выпадет менее одного миллиметра осадков.