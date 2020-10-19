В Москве пошел мокрый снег

Мокрый снег пошёл в понедельник вечером в некоторых районах Москвы. Об этом заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что местами он будет идти и ночью, однако, по уверению специалиста, много осадков не выпадет, а снежный покров не образуется, подчеркивает РИА Новости.

Татьяна Позднякова добавила, что в столице выпадет менее одного миллиметра осадков.

Вильфанд рассказал о необычной погоде в пятницу

Между тем, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. По его словам, в стране будет везде теплее, чем среднеклиматические нормы для этого времени года, отмечает РИА Новости. В частности, рассказал синоптик, в Якутии температура стоит на 8-10 градусов выше нормы, днем температуры поднимаются выше нуля, что нехарактерно для этого региона.

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ФОТО: pixabay.com
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