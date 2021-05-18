В Москве ожидается рекордная за 143 года температура воздуха
В Москве 18 мая может быть побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Сообщается, что воздух в столице прогреется до +32 градусов.
Днем температура воздуха составит от +30 до +32 градусов, ночью похолодает до +18. Последний раз температурный рекорд 19 мая зафиксировали в конце XIX века, когда в Москве было +29,1, пишут «Известия».
Вильфанд отметил, что ночная температура 18 мая соответствует самым теплым дням на Кубани. При этом уже послезавтра небо затянет тучами, и температура воздуха опустится до +18 градусов.
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