В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности в понедельник
Гроза и сильный ветер стали причинами объявления Гидрометцентром «желтого» уровня погодной опасности в понедельник, 13 мая в Москве и Московской области.
Москвичей предупреждают об опасности в период с 09:00 до 21:00. В это время в столице будут идти кратковременный дождь с грозой. Погода – облачная, с прояснениями. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
В Москве температура поднимется 22-24 градусов тепла, по области – до 20-25 градусов.
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