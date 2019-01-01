«Ливни и снег»: В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в праздники

Синоптики сделали прогноз на предстоящие праздничные выходные. Как отмечает «Российская газета», заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в столичном регионе 8 мая, а также в течение нескольких следующих дней ожидаются дождь и гроза. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром. При этом, по словам синоптика, столбики термометра не будут опускаться ниже +20 градусов.

Как напоминает RT, ранее на 8 мая синоптики объявили в столичном регионе «жёлтый» уровень погодной опасности. Причина – грозы и шквалистый ветер. В центре погоды «Фобос» подчеркнули, что сегодня в Москве и области выпадет до 30% месячной нормы осадков.

Добавим, по словам Паршиной, ливни также прогнозируются Краснодарском крае и Ростовской области. В Мурманской области ожидается снег, хотя в основном осадки будут идти в виде дождя.



