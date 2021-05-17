Вильфанд предупредил о жаркой погоде в регионах

В ряде регионах России ожидается температура до 37 градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптики предрекли россиянам по-летнему жаркую погоду в ближайшие дни

По его словам, речь идет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Астраханской области синоптики ожидают до 36 градусов. Также высокая температура ожидается в Калмыкии.

В Поволжье - 30–35 градусов, а в Оренбургской области — до 37. В Свердловской, Челябинской областях будет 30-35 тепла. До 37 градусов будет в Курганской и Тюменской областях.

Ранее шесть человек пострадали в Москве во время грозы и шквалистого ветра.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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