Вильфанд предупредил о жаркой погоде в регионах
В ряде регионах России ожидается температура до 37 градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, речь идет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Астраханской области синоптики ожидают до 36 градусов. Также высокая температура ожидается в Калмыкии.
В Поволжье - 30–35 градусов, а в Оренбургской области — до 37. В Свердловской, Челябинской областях будет 30-35 тепла. До 37 градусов будет в Курганской и Тюменской областях.
Ранее шесть человек пострадали в Москве во время грозы и шквалистого ветра.
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