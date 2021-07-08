В Москве назвали самые популярные темы паблик-токов проекта «Город: детали»

Международная выставка «Город: детали» впервые в этом году состоялась в онлайн-формате. С 26 июня по 4 июля можно было зайти на ее официальный сайт и попасть в цифровой мини-город, где было представлено более 500 функциональных дизайн-решений для общественных пространств мегаполисов.

В прямом эфире транслировались паблик-токи и деловая программа, в которой приняли участие российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры и проектировщики, а также девелоперы. Всего вступили более 90 спикеров, в числе которых профессионалы из США, Великобритании, Италии, Франции, Норвегии и Дании.