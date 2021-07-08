В Москве назвали самые популярные темы паблик-токов проекта «Город: детали»

Международная выставка «Город: детали» впервые в этом году состоялась в онлайн-формате. С 26 июня по 4 июля можно было зайти на ее официальный сайт и попасть в цифровой мини-город, где было представлено более 500 функциональных дизайн-решений для общественных пространств мегаполисов.

В прямом эфире транслировались паблик-токи и деловая программа, в которой приняли участие российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры и проектировщики, а также девелоперы. Всего вступили более 90 спикеров, в числе которых профессионалы из США, Великобритании, Италии, Франции, Норвегии и Дании.

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Деловую программу за время работы выставки просмотрели более 2,6 млн раз, сообщили в пресс-службе программы «Мой район».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что темы, которые обсуждали профессионалы рынка, вызвали интерес у москвичей и жителей других регионов страны. По ее словам, наиболее популярной стала проблема районных проектов и их влияния на сплоченность локальных сообществ (700 тыс. просмотров).

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МоскваВыставка
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