В Москве назвали самые популярные темы паблик-токов проекта «Город: детали»
Международная выставка «Город: детали» впервые в этом году состоялась в онлайн-формате. С 26 июня по 4 июля можно было зайти на ее официальный сайт и попасть в цифровой мини-город, где было представлено более 500 функциональных дизайн-решений для общественных пространств мегаполисов.
В прямом эфире транслировались паблик-токи и деловая программа, в которой приняли участие российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры и проектировщики, а также девелоперы. Всего вступили более 90 спикеров, в числе которых профессионалы из США, Великобритании, Италии, Франции, Норвегии и Дании.
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Деловую программу за время работы выставки просмотрели более 2,6 млн раз, сообщили в пресс-службе программы «Мой район».
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что темы, которые обсуждали профессионалы рынка, вызвали интерес у москвичей и жителей других регионов страны. По ее словам, наиболее популярной стала проблема районных проектов и их влияния на сплоченность локальных сообществ (700 тыс. просмотров).
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