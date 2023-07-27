В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков

В Москве все идет к рекорду месячного количества осадков, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, за 26 дней июля выпало 153% месячной нормы, в последние дни месяца также ожидаются дожди. Пока рекорд принадлежит 2008 году, когда за месяц выпало 181 мм.

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При этом 26 июля в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. По информации властей, предыдущий рекорд по количеству осадков для 26 июля был зафиксирован в 1894 году. Тогда в столице выпало 42,5 мм дождевой воды.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, за несколько часов в столице выпало порядка 46 мм осадков. Уточняется, что самые сильные дожди прошли в Можайском районе на западе Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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