В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков
В Москве все идет к рекорду месячного количества осадков, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
По ее словам, за 26 дней июля выпало 153% месячной нормы, в последние дни месяца также ожидаются дожди. Пока рекорд принадлежит 2008 году, когда за месяц выпало 181 мм.
При этом 26 июля в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. По информации властей, предыдущий рекорд по количеству осадков для 26 июля был зафиксирован в 1894 году. Тогда в столице выпало 42,5 мм дождевой воды.
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, за несколько часов в столице выпало порядка 46 мм осадков. Уточняется, что самые сильные дожди прошли в Можайском районе на западе Москвы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта
- SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy спутником Jupiter 3
- Украине предрекли потерю поддержки США после ухода Байдена
- Рогов сообщил о ротации ВСУ на Запорожском направлении
- На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
- Банк БРИКС отказался инвестировать в Россию из-за санкций
- В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков
- «Известия»: Россияне продают запасы валюты из-за ослабления рубля
- СМИ: Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным
- Володин заявил, что западное оружие не поможет ВСУ победить Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru