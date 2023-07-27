В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков

При этом 26 июля в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. По информации властей, предыдущий рекорд по количеству осадков для 26 июля был зафиксирован в 1894 году. Тогда в столице выпало 42,5 мм дождевой воды.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, за несколько часов в столице выпало порядка 46 мм осадков. Уточняется, что самые сильные дожди прошли в Можайском районе на западе Москвы, передает «Радиоточка НСН».

