В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра до вечера 7 мая, сообщается на сайте учреждения.
Днем 6 мая порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Предупреждение о погодной опасности действует до 21:00 7 мая. В этот период ветер будет около 15-17 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности продлится до полудня 5 мая, пишет RT. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что лето в Москве начнется в третьей декаде мая. Как отметил Тишковец, вход в лето может начаться немного раньше обычного.
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