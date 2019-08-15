В Кремле заявили, что посадивших в поле самолёт пилотов представят к награде

В Кремле назвали героями лётчиков, посадивший лайнер А-321 в поле из-за отказа двигателей, сообщает RT. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он выразил благодарность пилотам, сохранившим жизни пассажирам рейса.

«Пассажиры самолёта и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-лётчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолёт», — сказал Песков.

Добавим, также он сообщил, что в Кремле намерены представить к награде пилотов. Как отмечает Ura.ru, в кратчайшие сроки будут улажены формальные вопросы подписания соответствующих документов и награды вручат авиаторам.

Напомним, судно вылетело утром из аэропорта Жуковский и направлялось в Симферополь. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле, пишет «Свободная пресса». Причиной поломки стали птицы, попавшие в оба двигателя. Судно садилось с убранным шасси, экипаж отключил сломанные двигатели, чтобы не допустить возгорания.

